Elezioni Basile oltre il 50% secondo un sondaggio

Secondo un sondaggio realizzato da Swg e commissionato da Sud Chiama Nord, Federico Basile avrebbe superato il 50% dei voti, confermando la sua vittoria al primo turno alle elezioni. I risultati indicano un ampio margine di consenso per il candidato, con una percentuale che supera la metà dei voti espressi. I dati sono stati diffusi prima dello scrutinio ufficiale, offrendo un’anticipazione delle tendenze elettorali.

Vittoria al primo turno d FedericoBasile con oltre il 50% di voti. Questa la proiezione che fa Swg in un sondaggio commissionato da Sud Chiama Nord. Numeri raccolti dopo aver analizzato le risposte di un campione di mille elettori messinesi raggiunto da interviste telefoniche.Secondo l'indagine.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Elezioni, il sondaggio che vede Basile vincente al primo turno: per il centrodestra "Non è reale come alle Europee"E' sul sondaggio che vedrebbe in testa con un ampio margine Federico Nasile l'ultima polemica tra il centrodestra e Sud chiama Nord. Elezioni provinciali, alle 14 affluenza già oltre il 50%Tempo di lettura: < 1 minuto Alle ore 14 l’affluenza per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Benevento ha raggiunto il 50,3%. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Elezioni Messina, il programma elettorale di Basile: ampio spazio al green deal - RTP; Elezioni, Federico Basile avvia la seconda fase; Elezioni, prosegue il tour dei villaggi di Federico Basile; Elezioni, il sondaggio che vede Basile vincente al primo turno: per il centrodestra Non è reale come alle Europee. Sondaggio SWG: Basile oltre il 50% al primo turno stacca Scurria e RussoCommissionato da Sud chiama Nord, vedrebbe l'ex sindaco di Messina con una soglia ampia, nettamente distante rispetto ai candidati di centrodestra e centrosinistra da Tempostretto.it ... msn.com Elezioni Comunali Messina, Basile presenta le prime sei liste di candidati al consiglio comunaleDoppio appuntamento con la presentazione delle prime sei liste a sostegno del candidato sindaco Federico Basile. Si terrà mercoledì 22 aprile alla Galleria Vittorio Emanuele la presentazione delle lis ... strettoweb.com #Politica #Amministrazionecomunale #elezioni Elezioni a Sorrento: scontro d’opinioni su Network Sorrento News tra Morelli e Milano - facebook.com facebook #Malagò e l'incontro con Marani per le future elezioni della #Figc: dalla "riforma Zola" alla lista dei candidati. Cosa si sono detti x.com