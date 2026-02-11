Canada una donna spara in un liceo e poi si uccide | 10 vittime e 27 feriti

Una donna ha aperto il fuoco in un liceo in Canada, uccidendo dieci persone e ferendone 27. Dopo aver sparato, si è tolta la vita. Gli investigatori hanno già identificato la donna, ma ancora non hanno fatto sapere chi fosse né cosa l’abbia spinta a compiere questa strage. La scena resta sotto choc e le autorità continuano a indagare.

È di 10 morti e 27 feriti, di cui 2 in condizioni gravi, il bilancio di una sparatoria avvenuta in una scuola a Tumbler Ridge, nella provincia canadese della British Columbia, ai piedi delle Montagne Rocciose. Gli investigatori hanno identificato una donna sospettata di essere la responsabile della strage, che si è tolta la vita prima dell'arrivo della polizia, ma non hanno rivelato il suo nome. Il sovrintendente della Royal Canadian Mounted Police, Ken Floyd, ha aggiunto che il movente della sparatoria non è ancora chiaro e che gli agenti stanno ancora indagando sul legame fra le vittime e la killer. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

