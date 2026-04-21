Messico sale sulla Piramide della Luna e spara sui turisti | immagini forti

Da liberoquotidiano.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un episodio inquietante si è verificato presso la Piramide della Luna, uno dei siti archeologici più noti del Messico. Secondo le fonti, una persona avrebbe salito la struttura e aperto il fuoco sui visitatori presenti. Le immagini mostrano scene di forte impatto, con persone colpite e in stato di shock. La polizia sta indagando sull’accaduto, mentre i soccorsi sono intervenuti sul posto.

Scene raccapriccianti dalla " Piramide della Luna ", uno dei luoghi turistici più famosi del Messico e del mondo. Un uomo armato ha ucciso un turista canadese e ferito altre 13 persone, prima di togliersi la vita, lunedì nel sito archeologico di Teotihuacan, in Messico. Dei feriti otto sono ancora ricoverati e cinque già dimessi, secondo quanto riferito dalle autorità messicane. Sui social sono diventati virali i video ( impressionanti ) girati con il telefonino dai presenti, terrorizzati. Le vittime del folle sono sdraiate a terra sui gradoni in pietra, immobilizzate e sotto tiro. Tra le persone colpite figurano sei cittadini statunitensi, tre colombiani, due brasiliani, una canadese e un russo.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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