Messaggi al dio Altino | ceramica iscritta dal santuario di Fornace

Domenica 26 aprile 2026, alle 15:30, il Parco Archeologico di Altino organizza una visita guidata ai depositi, con un focus sulle ceramiche iscritte provenienti dal santuario situato in località Fornace. L’evento permette di esplorare i reperti conservati e di conoscere più da vicino le testimonianze archeologiche legate a questo sito. La visita è aperta al pubblico e si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

Domenica 26 aprile 2026, alle ore 15:30, il Parco Archeologico di Altino apre i suoi depositi per una visita speciale alla scoperta delle ceramiche iscritte provenienti dal santuario in località Fornace. Si tratta di offerte lasciate da passanti e pellegrini, testimonianze dirette del rapporto.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Crozza-Trump e i deliri divini: “Dio mi manda messaggi WhatsApp ogni giorno”Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, Maurizio interpreta un Trump visionario con deliri di onnipotenza e investitura divina Gentile lettore, la... Riemerge dalle sabbie d’Egitto il tempio del faraone Nyuserra, missione italiana: “Parte del santuario del dio Sole”Già individuato nell’Ottocento, il monumento era sepolto sotto tre metri di sabbia del deserto e fango indurito delle piene del Nilo.