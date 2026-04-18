Nella puntata più recente di Fratelli di Crozza, in programma il venerdì sera sul Nove, si è assistito a una sequenza di battute che coinvolgono il comico e un personaggio pubblico noto per le sue dichiarazioni e atteggiamenti. Tra le frasi più commentate, una affermazione riguardante messaggi divini inviati quotidianamente tramite WhatsApp. La puntata ha suscitato reazioni tra il pubblico e i media, con alcuni commenti che hanno evidenziato la natura satirica del contenuto.

Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, Maurizio interpreta un Trump visionario con deliri di onnipotenza e investitura divina Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Crozza-Trump e i deliri divini: “Dio mi manda messaggi WhatsApp ogni giorno”

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