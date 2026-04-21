Messa in mora per presidente della Municipalità e assessore al Verde | polemica sul Parco Totò

A Bagnoli si sono sollevate polemiche sulla gestione del Parco Totò situato in Cupa Starza. Una denuncia formale, accompagnata da una diffida e da una messa in mora, è stata presentata contro il presidente della Municipalità e l'assessore al Verde e all'Ambiente. La vicenda riguarda le modalità di gestione e manutenzione dell’area verde, senza ulteriori dettagli sui rilievi o sulle contestazioni specifiche.

Polemiche a Bagnoli sulla gestione del Parco Totò, in Cupa Starza. Una denuncia formale, presentata sotto forma di diffida e messa in mora, è stata avanzata nei confronti del presidente della X Municipalità Carmine Sangiovanni e all'assessorato cittadino al Verde e all'ambiente guidato da.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Fabrizio Corona Nel Mirino Di Lele Mora: Polemica Sul Caso Mediaset!Lele Mora rompe il silenzio e lancia pesanti accuse contro Fabrizio Corona parlando di Mediaset, Barbara D’Urso. Mozione di sfiducia al presidente della VII Municipalità: la maggioranza di centrosinistra rompeMozione di sfiducia al presidente della VII Municipalità: la maggioranza si spacca, dodici consiglieri firmano l’atto e aprono formalmente la crisi...