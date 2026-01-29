Mozione di sfiducia al presidente della VII Municipalità | la maggioranza di centrosinistra rompe

La maggioranza di centrosinistra alla VII Municipalità si è divisa. Dodici consiglieri hanno firmato una mozione di sfiducia contro il presidente, aprendo ufficialmente una crisi politica. La situazione si fa tesa, con il rischio di nuove conseguenze nel prossimo consiglio.

Mozione di sfiducia al presidente della VII Municipalità: la maggioranza si spacca, dodici consiglieri firmano l'atto e aprono formalmente la crisi politica.

