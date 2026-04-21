Mesga 2026 il Betty Ambiveri di Presezzo vince il concorso meccatronico di MSAmbrogio

Il 15 aprile si è conclusa la terza edizione di MESGA – Mechatronic Solutions Game, un concorso dedicato alla meccatronica promosso da M. La competizione si è svolta con la partecipazione di diversi team, tra cui spicca il Betty Ambiveri di Presezzo, che si è aggiudicato il primo posto. L'evento ha coinvolto studenti e professionisti nel settore, con prove pratiche e teoriche legate a soluzioni meccatroniche.

Si è conclusa il 15 aprile, la terza edizione di MESGA – Mechatronic Solutions Game, il concorso in meccatronica promosso e organizzato da M.S.Ambrogio, multinazionale con sede a Cisano Bergamasco, rivolto agli studenti degli istituti tecnici delle province di Bergamo e Lecco. All’edizione 2026 hanno partecipato 4 istituti tecnici (ITIS Paleocapa di Bergamo, Istituto Betty Ambiveri di Presezzo, IIS Badoni di Lecco e ISS Fiocchi di Lecco), con 12 squadre e un totale di 70 studenti, numeri in crescita rispetto agli anni precedenti. Dopo il Badoni di Lecco, vincitore della scorsa edizione, il primo posto è stato assegnato a una delle due squadre dell’Istituto Betty Ambiveri di Presezzo, già vincitore dell’edizione 2023 – 2024.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate La Ruota della Fortuna: Betty vince 17.100€ dopo la bancarottaIl sabato sera dell’11 aprile 2026 si è trasformato in una sfida di riscatto all’interno dello studio de La Ruota della Fortuna, dove la fortuna ha... Il maestro Antonio Potenza vince il Concorso internazionale di composizione di marce funebri per la Settimana SantaTarantini Time QuotidianoMontemesola festeggia il successo del maestro Antonio Potenza, musicista dell’associazione musicale Francesco Trani, che ha... Altri aggiornamenti Mesga 2026, il Betty Ambiveri di Presezzo vince il concorso meccatronico di M.S.AmbrogioAgli studenti viene proposto un problema reale, direttamente collegato ai processi produttivi aziendali. In questa edizione, i team si sono confrontati con la progettazione di un sistema di assemblagg ... bergamonews.it «Sciopero della gita» a Presezzo Aderisce anche il Betty Ambiveri«Continui tagli di risorse e di personale, blocco dei contratti, trattenute per malattia, frequenti attacchi mediatici alla categoria e aumento del numero di alunni per classe che causa non solo la ... ecodibergamo.it