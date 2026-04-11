La Ruota della Fortuna | Betty vince 17.100€ dopo la bancarotta

Sabato sera, nell’appuntamento dell’11 aprile 2026 di La Ruota della Fortuna, una concorrente ha vinto 17.100 euro. La puntata si è svolta nello studio televisivo, dove il pubblico ha assistito alla conclusione di una sfida. La vincitrice ha ottenuto la somma al termine del gioco, dopo aver partecipato alla fase finale. Non sono stati segnalati altri dettagli sulla gara o sulle condizioni della concorrente.

Il sabato sera dell’11 aprile 2026 si è trasformato in una sfida di riscatto all’interno dello studio de La Ruota della Fortuna, dove la fortuna ha deciso di tornare a bussare alla porta di chi era rimasto deluso in precedenza. Gerry Scotti ha guidato una puntata speciale dedicata esclusivamente alla seconda chance, accogliendo sul set tre concorrenti che avevano subito il colpo fatale della bancarotta nelle sessioni passate. Tra l’energia di un sabato sera ritmato e l’eleganza di Samira Lui, la serata ha Betty trionfare con un premio di 17.100 euro, superando le difficoltà iniziali e dimostrando una resilienza che ha conquistato il pubblico. Il riscatto dei sfortunati tra musica e velocità televisiva.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - La Ruota della Fortuna: Betty vince 17.100€ dopo la bancarotta Federico Gismondi alla Ruota della Fortuna, sempre col sorriso nonostante la doppia bancarottaTolentino (Macerata), 24 marzo 2026 – Ieri sera il tolentinate Federico Gismondi, classe 2000, è stato protagonista allo storico show di Canale 5... Daniele, di Uboldo, vince 200mila euro a “La ruota della fortuna”Casa e lavoro? In provincia di Varese: mutuo al 2,99% per chi si trasferisce Trovare lavoro e mettere radici.