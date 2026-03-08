Il maestro Antonio Potenza vince il Concorso internazionale di composizione di marce funebri per la Settimana Santa

Il maestro Antonio Potenza, musicista dell’associazione musicale Francesco Trani, ha vinto il Concorso internazionale di composizione di marce funebri per la Settimana Santa a Taranto. La competizione, che si è svolta nella città pugliese, ha visto la partecipazione di compositori provenienti da diversi Paesi. La vittoria è stata annunciata durante un evento pubblico a Montemesola, dove il maestro ha ricevuto il riconoscimento.

Tarantini Time Quotidiano Montemesola festeggia il successo del maestro Antonio Potenza, musicista dell'associazione musicale Francesco Trani, che ha conquistato il primo posto al Concorso Internazionale di Composizione di Marce per la Settimana Santa – Città di Taranto. Il compositore ha trionfato con la marcia funebre "Rimembranze Nostalgiche – ad Antonio Trivisani", aggiudicandosi non solo il Trofeo Città di Taranto, ma anche la menzione dei musicisti e il premio della giuria popolare, ottenendo così un riconoscimento completo da parte di addetti ai lavori e pubblico. Il concorso rappresenta uno degli appuntamenti più significativi per la tradizione bandistica legata ai riti della Settimana Santa.