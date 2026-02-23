Iniziate a Londra le riprese di ‘Mercoledì’ la terza stagione

Le riprese della terza stagione di “Mercoledì” sono iniziate a Londra, a causa della richiesta di nuovi ambienti più suggestivi. Netflix ha annunciato che le riprese si svolgono in città, coinvolgendo un grande cast e numerose location storiche. La produzione ha già portato sul set decine di professionisti e attrezzature, trasformando le strade londinesi in un palcoscenico misterioso. La serie tornerà presto con nuove avventure per il personaggio di Mercoledì.

Per tutti i fan di Tim Burton e della terribilissima Mercoledì, sono in arrivo buone notizie. E’ notizia di poche ore fa, diramata da Netflix, che siano in corso le riprese della nuova stagione della serie Mercoledì. Le riprese sarebbero ufficialmente iniziate a Dublino, in Irlanda. Il mondo raccapricciante di Mercoledì sta ufficialmente per tornare e non potremmo essere più elettrizzati di così. Scopriamo insieme le parole del team esecutivo e i propositi per la nuova stagione. Tutto è pronto per il trionfo delle tenebre!. I creatori, showrunner e produttori esecutivi Al Gough e Miles Millar dichiarano: «È per noi un oscuro piacere riaprire ancora una volta i cancelli della Nevermore Academy con l’inizio delle riprese della Stagione 3 di Mercoledì. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it Mercoledì 3 su Netflix, al via le riprese della terza stagione: il castMercoledì 3, le riprese della terza stagione di ‘Mercoledì’ sono partite a Dublino, in Irlanda, a causa dell’alto numero di visualizzazioni della serie. Leggi anche: Nolan svela quando inizieranno le riprese della terza stagione di Fallout Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: 5 libri thriller da leggere ora: i titoli ad alta tensione da non perdere; Uno dei viaggi in treno più belli del mondo inizia a Londra e finisce in una regione vinicola dell'UNESCO, con fermate a Parigi, Madrid e Porto.; La stagione MLS 2026 inizia il 21 febbraio su Apple TV con accesso gratuito per gli abbonati; Tutto quello che sappiamo su dark comedy thriller. Sino iniziate a Londra le riprese del progetto cinematografico da oltre 400 milioni di dollari in arrivo nel 2028. Che ne pensate dei primi scatti - facebook.com facebook