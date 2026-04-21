Mercogliano per Natura al via la raccolta di testimonianze sul patrimonio verde del territorio

Il Comune di Mercogliano ha avviato un progetto chiamato Mercogliano per Natura, che invita i residenti a condividere le proprie esperienze e conoscenze sul patrimonio verde della zona. L’obiettivo è raccogliere testimonianze dirette sulla relazione tra la comunità e il territorio naturale. L’iniziativa mira a coinvolgere le persone nel raccontare il loro rapporto quotidiano con gli spazi verdi e le risorse ambientali locali.

Il Comune di Mercogliano promuove Mercogliano per Natura, un'iniziativa che esplora il rapporto tra la comunità e il proprio ambiente attraverso la voce di chi quel territorio lo abita e lo conosce da vicino. Tra aprile e maggio 2026 sono in programma varie azioni che vogliono promuovere la.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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