Durante le festività pasquali, è tornata l'iniziativa di raccolta di prodotti solidali, che quest'anno si svolge tra Mercogliano e il carcere di Bellizzi Irpino. L'iniziativa, denominata “Raccolta Solidale – Pasqua 2026”, si rivolge ai detenuti della struttura penitenziaria e coinvolge diverse comunità locali. La distribuzione dei beni raccolti avviene in vista delle celebrazioni pasquali.

Tempo di lettura: < 1 minuto In occasione delle festività pasquali, torna l’appuntamento con la “Raccolta Solidale – Pasqua 2026”, un’iniziativa che unisce impegno sociale e spirito comunitario, destinata quest’anno ai detenuti della Casa Circondariale di Bellizzi Irpino. Elemento centrale del progetto è la sinergia tra diverse realtà del territorio: l’ Abbazia Territoriale di Montevergine, la Pro Loco Mercogliano, la Misericordia del Partenio e i commercianti che condividono l’obiettivo dell’iniziativa. Dal 25 marzo al 3 aprile 2026, sarà possibile contribuire donando uova di Pasqua e colombe, segni semplici ma significativi, per portare un momento di conforto e vicinanza a chi vive una condizione di fragilità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Da Mercogliano al carcere la raccolta solidale di prodotti di Pasqua

Articoli correlati

Casper Super Eroi in Corsia: al via la raccolta di uova di PasquaPartita la raccolta di uova, giochi e libri per i bambini ricoverati: i volontari Casper portano sorrisi nei reparti pediatrici e nelle case famiglia...

Giornate del Farmaco solidale. Al via la raccolta a GualdoGUALDO TADINO – Sono iniziate ieri le giornate della raccolta del farmaco, organizzate dalla Fondazione Banco Farmaceutico.

Altri aggiornamenti su Da Mercogliano al carcere la raccolta...

Discussioni sull' argomento Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, la vita violenta degli anarchici morti a Roma: assalti, processi, proclami nei tribunali; Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, chi erano gli anarchici pro Cospito morti nell’esplosione; Esplosione a Roma, morti due anarchici; Esplosione con due anarchici morti nel parco degli acquedotti a Roma: uno di loro è Alessandro Mercogliano, già accusato di diversi casi di terrorismo a Torino.

Sono Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone i due anarchici morti nell’esplosione a Roma: erano amici di CospitoSono Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzoni le persone morte nel crollo a Roma: entrambi anarchici del gruppo di Cospito, stavano costruendo una bomba ... fanpage.it

Clinica Montevergine | Mercogliano - facebook.com facebook