Al Gran Premio del Giappone, la Mercedes ha apportato modifiche all’ala anteriore della W17, che presenta un disegno con un motivo a forma di lupo. La modifica è oggetto di discussione tra gli addetti ai lavori, mentre il team punta a ottenere il terzo successo consecutivo in questa stagione. Un altro elemento rilevante riguarda le decisioni prese dai commissari di gara, ancora da definire.

Il lupo corre da solo. Mercedes si presenta a Suzuka, per il terzo fine settimana di gara della stagione, con una livrea speciale che chiarisce gli intenti di un campionato nato nel segno dell’aggressività sportiva: c’è un lupo sull’ala anteriore della W17, combattivo e ostile come la squadra che si avvicina al weekend giapponese dopo aver ottenuto due doppiette nei Gran Premi d’Australia e di Cina. Ed è così che il lupo, nato dalla collaborazione di Mercedes con la linea Y-3 dello stilista Yohji Yamamoto e Adidas, diventa più di una semplice partnership ben riuscita. Perché in questo momento la squadra di Toto Wolff è sola alla guida della classifica, osservata speciale da parte dei team avversari, studiata in ogni aspetto dopo un avvio di 2026 dominante. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Attenti al lupo (che non è Wolff...): Kimi e la Mercedes a Suzuka puntano al tris con l'ala griffata

Articoli correlati

F1, Ferrari al lavoro per ottimizzare l’ala Macarena. Nuovo tentativo a SuzukaIl weekend di Shanghai ha emesso dei verdetti importanti nella valutazione degli effettivi valori in campo in questo primo scorcio del Mondiale 2026...

Il Piccolo Coro dell’Antoniano con ‘Attenti al lupo’ trascina la platea"Lucio veniva chiamato ’briciola’ perché era piccolino, a 3 anni entrava nei caffè e intratteneva il pubblico, a 6 anni entrava al Teatro dell’Opera,...

Aggiornamenti e notizie su Attenti al lupo che non è Wolff Kimi e...

Temi più discussi: Agrigento celebra Lucio Dalla: il 28 marzo al Palaforum Bellavia lo spettacolo La sera dei miracoli; A Castellavazzo una mostra tra arte e arteterapia ispirata alla natura; Ad Agrigento arriva Fred De Palma: il re delle hit estive da milioni di streaming pronto ad infiammare la platea di giovani - AgrigentoNotizie; Ancora Douvikas: terzo bonus in quattro partite e gol in doppia cifra per il greco.

Attenti al lupo (che non è Wolff...): Kimi e la Mercedes a Suzuka puntano al tris con l'ala griffataAl GP di Giappone la Mercedes avrà un lupo sull’ala anteriore (contestata) della W17. Antonelli ha passato due giorni da turista a Tokyo per resettare dopo le feste per il primo trionfo ... msn.com

Attenti al lupo, cresce la paura in tutto il Paese. Le regioni all’attacco, serve un piano nazionale degli abbattimentiAttenti al lupo. Lucio Dalla, profetico, ha anticipato l’avvertimento già 35 anni fa con una fiaba musicale che metteva in guardia dai pericoli della vita personificati appunto dal lupo. Ora ... blitzquotidiano.it

La vita è pericolosa e può succederci di tutto in qualsiasi momento. Lo sa lei, lo so io, lo sanno tutti - e se non lo sanno, be', si vede che non sono stati attenti, e se non si sta attenti non si è vivi fino in fondo. #librarsinelmondo x.com

Attenti che siccome ha vinto il No quest’oggi in giro potrebbero esserci più stupratori. Lo ha detto a Milano, pochi giorni fa, al Teatro Parenti, tempio della cultura, la donna del popolo. Ma il popolo non è poi così scemo - facebook.com facebook