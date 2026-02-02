Sorloth Juve spunta anche il centravanti dell’Atletico Madrid! Possibile tentativo in queste ore mentre Icardi… Le ultimissime

La Juventus sta pensando seriamente di portare al suo attacco il centravanti dell’Atletico Madrid, Sorloth. Nei giorni scorsi si sono intensificati i contatti e la società sta valutando un’offerta concreta. Nel frattempo, il Galatasaray ha blindato Icardi, rendendo più complicato il suo trasferimento. Le prossime ore saranno decisive per capire quale strada prenderà la Juve.

Sorloth Juve, la dirigenza valuta il gigante dell'Atletico Madrid: tentativo in corso mentre il Galatasaray fa muro per l'argentino. Il tempo scorre inesorabile e le ultime ore di calciomercato si trasformano in una vera e propria corsa contro il tempo per la Juventus. La priorità assoluta resta quella di regalare a Luciano Spalletti una prima punta di peso che possa completare il reparto avanzato, e proprio in questi minuti, secondo quanto riferito dalla redazione di Sky Sport, è emerso un nome nuovo e decisamente intrigante sul taccuino della dirigenza. Si tratta di Alexander Sorloth, possente attaccante norvegese attualmente in forza all' Atletico Madrid.

