La Robur ha ufficializzato l’arrivo di Paolo Schettini dal Trastevere. Il difensore firma un contratto fino alla fine della stagione e indosserà la maglia numero 6. La società punta a rafforzare la linea difensiva in vista delle prossime partite.

Dopo l’annuncio del direttore sportivo, Simone Guerri, è arrivata anche l’ufficialità: Paolo Schettini (foto) è un nuovo giocatore della Robur: ha sottoscritto un contratto fino al termine del campionato, indosserà la maglia numero 6. Difensore centrale, il classe 2004 è arrivato alla corte di mister Voria dal Trastevere. In maglia amaranto, la scorsa stagione, è stato un punto di riferimento del pacchetto arretrato: ha collezionato 28 presenze, maturando una significativa esperienza nel campionato di Serie D. "Il giovane difensore arriva a Siena con l’obiettivo di contribuire al percorso della squadra – spiega la società bianconera –, e mettersi a disposizione della rosa, offrendo supporto al reparto difensivo bianconero". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il mercato. La società ora punta a rafforzare la difesa. Ingaggiato Schettini dal Trastevere

Approfondimenti su Robur Schettini

Il mercato dell'Inter si infiamma con l'interesse per un grande difensore, già seguito in passato, che potrebbe rafforzare la retroguardia nerazzurra.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Robur Schettini

Argomenti discussi: Un mercato da ‘grande’: bravi Gaucci e Società; Spalletti tra Parma-Juventus e mercato: La società sta lavorando in maniera ininterrotta, aspettiamo; Il potenziale di crescita strutturale delle società giapponesi; La Vuelle torna sul mercato: la società ha deciso di sostituire Felder visti i tempi lunghi di recupero dall’infortunio all’adduttore.

Chivu in pressing, le richieste a squadra e società. Inter, il sogno sul mercato è unoCol Pisa per cancellare il ko con l’Arsenal e per tentare la fuga in campionato. Intanto l'allenatore insiste per avere rinforzi ... tuttosport.com

SpaceX e xAI, ecco il vero motivo per cui Musk ha unito le due societàUn giochetto già visto. All’interno della Galassia Musk, l’idea di unire due business non è nuova. A marzo 2025, fu la startup attiva nell’intelligenza artificiale, xAI, ad acquistare la piattaforma ... repubblica.it

| , Il Siena ufficializza l’arrivo di Paolo Schettini, difensore centrale classe 2004 proveniente dal Trastevere e ora legato al club fino a giugno 2026. Nella scorsa stagione si è imposto come riferime - facebook.com facebook