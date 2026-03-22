La Vuelle ottiene una vittoria netta contro Mestre, che si presenta senza il suo pivot titolare. La squadra di casa domina l'incontro e si conferma in vetta alla classifica, mantenendo il primato da più di cinque mesi. Dopo questa partita, la squadra si prepara ad affrontare la prossima sfida contro la Fortitudo.

Mestre, 21 marzo 2026 – Con una vittoria schiacciante la Vuelle ribadisce perché è al comando del campionato da oltre cinque mesi. Al ’Taliercio’ gioca una partita magistrale senza i suoi pivot, costruendo con pazienza in attacco e difendendo con ardore dall’altra parte del campo. Soffre solo nel 1° quarto, alla ricerca di nuovi equilibri ma poi dilaga, con un 2° tempo ai limiti della perfezione. Leka parte con Fainke e dopo 5’ (con Mestre avanti 15-10) prova anche il 17enne Sakine, ma dal 2° quarto in poi decide di giocarsela col quintetto small ball, schierando Virginio da centro con al fianco Bertini. E’ la soluzione con cui la Vuelle si trova più a suo agio, pressando e recuperando palloni su palloni con cui si proietta in contropiede. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Vuelle affonda anche Mestre: senza pivot è vittoria schiacciante. E adesso sotto con la Fortitudo

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