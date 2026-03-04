Perrone osservato speciale a Como l’Inter lo vuole portare a Milano | CM

Durante la semifinale d’andata di Coppa Italia tra Como e Inter, i nerazzurri hanno osservato da vicino un giocatore che potrebbe essere uno dei loro obiettivi di mercato per la prossima estate. L’attenzione si è concentrata su Perrone, considerato un elemento di interesse per il club di Milano, che intende valutarne le caratteristiche in vista di future trattative.

La semifinale d’andata di Coppa Italia tra Como e Inter è stata un’occasione per i nerazzurri di vedere da vicino un obiettivo di calciomercato per la prossima estate. L’Inter segue con attenzione Perrone del Como (Ansa Foto) – calciomercato.it Oltre al nome di Nico Paz, da tempo nel mirino dell’Inter, ma legato ancora al Real Madrid, i nerazzurri sarebbero sulle tracce di un altro gioiello della squadra lariana. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, la partita di Coppa Italia è stata un’occasione per vedere da vicino Maximo Perrone, autentico metronomo della squadra di Cesc Fabregas e punto fondamentale del gioco dei lariani. Un centrocampista centrale che piace molto ai nerazzurri, pronti a fare un tentativo in estate per portarlo alla corte di Chivu. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

