Inter Ausilio avvisa il Barcellona | Se vogliono Bastoni sanno chi devono chiamare

Inter, Ausilio ha comunicato al Barcellona che per il trasferimento di Bastoni devono rivolgersi direttamente alla società nerazzurra. La trattativa tra le parti non è ancora iniziata, ma la società interista ha chiarito la propria posizione. Bastoni è un difensore centrale che ha giocato tutta la stagione con l'Inter, e il club italiano ha fatto sapere di non voler cedere il giocatore senza un accordo diretto.

Milano, 20 aprile 2026 – C'è grande interesse attorno ad Alessandro Bastoni, soprattutto per quanto riguarda il suo futuro? È davvero questa l'ultima stagione del difensore a Milano? Che piaccia particolarmente al Barcellona è noto a tutti, ma con l'Inter c'è un contratto fino al 2028 e la società nerazzurra non ha alcuna intenzione di privarsi di lui. Arrivato a Milano nel 2019, ormai è a tutti gli effetti uno dei senatori della squadra, come dimostrano le 295 presenze registrate finora. La società nerazzurra ha piena fiducia nel difensore, con il direttore sportivo Piero Ausilio che, a margine del premio “Inside The Sport 2026”, ha fatto il punto della situazione riguardo il futuro del numero 95.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Inter, Ausilio avvisa il Barcellona: “Se vogliono Bastoni sanno chi devono chiamare” Notizie correlate Inter, Ausilio: "Bastoni? Se qualcuno lo vuole, sa quale numero chiamare"Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, è stato premiato al Museo del Calcio di Coverciano nel corso dell'evento "Inside the Sport 2026". Calciomercato Inter LIVE: il Barcellona spinge per Bastoni, menter Ausilio delinea la rivoluzione estivadi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Serie A 2025/2026 ? Classifica ? Partite ? Risultati ? Notizie. Ausilio sul futuro di Bastoni all'Inter: Se qualcuno è interessato dovrebbe chiamarci...Il ds nerazzurro è tornato a parlare del difensore, che è sempre al centro di tante voci di mercato. E su Palestra... Campionato da finire, ma già si parla di mercato. E in casa Inter, con lo scudetto ... corrieredellosport.it Inter, Ausilio su Bastoni: Chi lo vuole non parli, ma faccia offertaAlessandro Bastoni lascerà l'Inter nel prossimo mercato? Oggi, lunedì 20 aprile, il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio ha parlato del futuro del difensore nerazzurro, al centro della bufera p ... adnkronos.com