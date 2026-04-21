Mercato Coperto di Russi Conclusa la tinteggiatura

Recentemente a Russi sono stati completati i lavori di tinteggiatura esterna del mercato coperto in piazza Gramsci. Questa fase si è conclusa dopo gli interventi di sistemazione degli spazi interni, terminati lo scorso anno, a seguito di un incendio che aveva causato danni alla struttura nel maggio 2025. I lavori di rinnovamento hanno riguardato principalmente il rivestimento esterno dell’edificio.

Nei giorni scorsi a Russi si sono conclusi i lavori di ritinteggiatura esterna del mercato coperto in piazza Gramsci, realizzati successivamente agli interventi di sistemazione degli spazi interni ultimati lo scorso anno, dopo l’incendio che nel maggio 2025 aveva danneggiato la struttura. Con l’obiettivo di valorizzare e rivitalizzare l’attività mercatale, è stato anche pubblicato il bando per la concessione per sei anni dei box sfitti (sette, più uno non immediatamente disponibile). Verrà data priorità alle attività commerciali con le quali verrà stipulato un contratto di locazione; solo in caso di assenza di offerte e in via subordinata,...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mercato Coperto di Russi. Conclusa la tinteggiatura Notizie correlate Mercato coperto, braccio di ferro infinitoProsegue il braccio di ferro legale tra il Comune di Fabriano e la cooperativa Agricola Mastro Marino, ex concessionaria dei locali del mercato... Mercato Coperto, progetto per rinnovare la storica pescheria: il Comune investirà 3,7 milioni di euroManutenzione strutturale, nuovi impianti e maggiore accessibilità per la pescheria del Mercato Coperto: lavori previsti nel 2027 L’intervento, che... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Terminati i lavori di ritinteggiatura del mercato coperto di Russi; Il Mercato Coperto rinasce dopo l'incendio: Luogo storico della comunità e presidio fondamentale di socialità; Rimini, al Mercato coperto oltre 50 servizi di sicurezza urbana, più di 200 persone identificate nei primi tre mesi del 2026; Il 22 aprile riapre la stazione ecologica di Roncalceci dopo i lavori di riqualificazione. Mercato Coperto di Russi: conclusa la ritinteggiatura esternaNei giorni scorsi a Russi si sono conclusi i lavori di ritinteggiatura esterna del Mercato Coperto in piazza Gramsci, realizzati succcessivamente agli interventi di sistemazione degli spazi interni ul ... ravennawebtv.it Mercato Coperto: 30mila euro per tinteggiare la facciata, ora il bando per assegnare 7 boxSi sono conclusi i lavori di tinteggiatura della facciata esterna del Mercato Coperto di Russi, l’intervento è costato circa 30mila euro. ravennaedintorni.it https://www.telemia.it/mercato-coperto-di-locri-gia-nel-degrado-sainato-attacca-soldi-pubblici-al-vento/ - facebook.com facebook