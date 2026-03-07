Il Comune di Fabriano e la cooperativa Agricola Mastro Marino sono coinvolti in una disputa legale riguardante il mercato coperto di piazza Garibaldi, che è rimasto chiuso da tempo. La questione riguarda la gestione degli spazi e la proprietà dei locali, con entrambe le parti che si sono rivolte alle vie giudiziarie. La situazione prosegue senza una risoluzione definitiva in vista.

Prosegue il braccio di ferro legale tra il Comune di Fabriano e la cooperativa Agricola Mastro Marino, ex concessionaria dei locali del mercato coperto in piazza Garibaldi chiuso ormai da tempo. La giunta guidata dalla sindaca Daniela Ghergo ha respinto fermamente la proposta di conciliazione formulata dal Tribunale di Ancona, scegliendo di proseguire la causa per il recupero di un credito che supera i 200mila euro. Era maggio del 2012, quando il Comune ha affidato alla cooperativa una superficie di 200 metri quadrati del mercato coperto per promuovere e vendere prodotti tipici locali. Il contratto, della durata di sei anni, è scaduto ufficialmente nel maggio 2018 senza essere mai rinnovato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mercato coperto, braccio di ferro infinito

