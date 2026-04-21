Mercatino al Villaggio San Marco a Mestre

Nel fine settimana del 25 e 26 aprile 2026, l’area verde pedonale di Viale San Marco a Mestre ospiterà il Mercatino al Villaggio San Marco. L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS e prevede la presenza di diversi espositori e bancarelle. La manifestazione si svolge in un’area dedicata alle attività all’aperto, con accesso libero per i visitatori.

Sabato 25 e domenica 26 aprile 2026, l'area verde pedonale di Viale San Marco a Mestre ospita il Mercatino al Villaggio San Marco, organizzato dall'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS. Dalle 9:00 alle 19:00, due giornate all'insegna dell'artigianato, delle tradizioni e dei sapori.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Ultimo fine settimana di Carnevale: spettacoli, maschere e feste da San Marco a MestreCe n'è per tutti i gusti: dal water show in Arsenale alle sfilate dei carri allegorici, fino alle serate a Forte Marghera. Nonluogo: la mostra di Marco Curatolo al Villaggio GlobaleCosa: Nonluogo, un’esposizione di 15 manifesti, scritti e poesie ispirati al pensiero di Marc Augé.