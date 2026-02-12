Ultimo fine settimana di Carnevale | spettacoli maschere e feste da San Marco a Mestre

Con il Carnevale che si avvicina alla fine, questo fine settimana si svolgono ancora feste, spettacoli e sfilate di maschere tra San Marco e Mestre. Molti cittadini e turisti si sono riversati nelle strade, vivendo l’ultimo assalto di colori e allegria prima della chiusura prevista per martedì grasso. Decine di eventi animano le piazze, con maschere tradizionali e performance che attirano grandi e piccini. La città si prepara a salutare il Carnevale con un’ultima giornata di festa.

Ce n'è per tutti i gusti: dal water show in Arsenale alle sfilate dei carri allegorici, fino alle serate a Forte Marghera. Il programma dei prossimi giorni Arriva l'ultimo weekend del Carnevale veneziano, in vista della conclusione del 17 febbraio con il martedì grasso. Sabato 14 e domenica 15, grazie al programma organizzato dal Comune di Venezia con Vela spa, la terraferma e le isole continueranno a essere teatro della festa collettiva che coinvolge piazze, strade e locali. Il tema olimpico resta centrale sul palco di piazza San Marco, che dalle 11 fino a sera ospiterà un susseguirsi di performance, musica e spettacoli: artisti del circoteatro comico, atleti pronti a sfidarsi con un arbitro corrotto, danze settecentesche e ottocentesche, tango argentino e balli latino-americani.

