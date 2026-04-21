La Mens Sana si prepara al derby contro il Costone, con l’obiettivo di mantenere il secondo posto in classifica. Nel penultimo turno di regular season, la squadra ha ottenuto risultati positivi, che rafforzano la sua posizione in vista delle ultime partite. La sfida contro il Costone rappresenta un momento decisivo, mentre i biancoverdi cercano di consolidare la loro posizione e di avvicinarsi al traguardo prefissato.

E’ stato indubbiamente un turno molto favorevole alla Mens Sana il penultimo di regular season dello scorso fine settimana. Le sconfitte casalinghe di Lucca e Costone infatti hanno reso ancor più pesante il sofferto successo dei ragazzi di coach Vecchi a San Miniato al termine di una gara complicatissima e decisa nel finale dai canestri di Jokic e Perin. In provincia di Pisa si sono rivisti Buffo e soprattutto Cerchiaro, quest’ultimo rientrato dopo due mesi di stop. Una Mens Sana quindi finalmente al completo o quasi visto che a San Miniato era assente solo Prosek, il cui rientro però sembra avvicinarsi. Non c’è però tempo per gustarsi i due...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Mens Sana verso il derby con il Costone. L’obiettivo è blindare il secondo posto

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