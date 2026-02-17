Stosa Virtus e Mens Sana verso il derby Sfida accesa domenica al PalaEstra
La partita tra Stosa Virtus e Mens Sana Siena si avvicina, e le due squadre preparano con intensità il derby di domenica al PalaEstra. La rivalità tra le due formazioni si accende sempre di più, mentre i giocatori si allenano duramente per la sfida che promette emozioni forti. La sfida si svolgerà alle 18 e attirerà molti tifosi nel palazzetto di Siena.
E’ iniziata ieri la settimana che porta al derby di domenica alle 18 al PalaEstra tra Stosa Virtus e Note di Siena Mens Sana. L’umore delle due formazioni è però diverso dopo il weekend appena trascorso. La formazione di Vecchi, pur non giocando la sua migliore partita stagionale (eufemismo) ha battuto il fanalino di coda Grantorino conquistando il sesto sigillo di fila e consolidando il primato in solitaria a più due su Lucca (che domenica ha riposato) e Costone. La squadra di Evangelisti invece ha perso lo scontro diretto di La Spezia non riuscendo a ripetere la super prestazione di sette giorni prima nell’altro derby casalingo contro Vismederi Costone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Mens Sana-Virtus: qua la mano! Arriva lo storico patto . Accordo tra società e direttori. Si giocherà al PalaEstra
Le società di Siena Mens Sana e Virtus hanno annunciato un accordo per disputare la partita al PalaEstra, sottolineando l’importanza della collaborazione, anche nel settore giovanile.
Basket Serie B Interregionale. La Mens Sana affronta Casale Monferrato al PalaEstraLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Stosa Virtus e Mens Sana verso il derby. Sfida accesa domenica al PalaEstra; Virtus-Mens Sana al PalaEstra, oggi parte la prevendita dei biglietti; Basket Serie B Interregionale: LA STOSA VIRTUS A LA SPEZIA A CACCIA DI DUE PUNTI; Basket Serie B Interregionale. La Stosa Virtus sogna l’impresa in quel di La Spezia. Totaro: Loro esperti, noi vogliamo un’altra vittoria.
Basket Serie B Interregionale: LA STOSA VIRTUS A LA SPEZIA A CACCIA DI DUE PUNTITra il derby giocato, e vinto, contro il Costone e il derby da affrontare contro la Mens Sana della prossima settimana, c’è una trasferta importante per la Stosa, quella di questa domenica 15 Febbraio ... antennaradioesse.it
MENS SANA VERSO LA TRASFERTA AL PALASPORT: VENDUTI GIÀ 700 BIGLIETTILa trasferta al palasport inizia con numeri da capogiro. Praticamente esaurita la prima tranche dei biglietti che la Note di Siena ha ricevuto dalla Stosa Virtus per la partita che vedrà le due soci ... oksiena.it
La società Virtus Siena comunica che a partire da domani, lunedì 16 Febbraio, alle ore 15, sarà aperta presso il bar Virtus la prevendita dei biglietti riservati ai sostenitori rossoblu per assistere al derby Stosa Virtus Siena - Note di Siena Mens Sana Basketball i facebook