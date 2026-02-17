La partita tra Stosa Virtus e Mens Sana Siena si avvicina, e le due squadre preparano con intensità il derby di domenica al PalaEstra. La rivalità tra le due formazioni si accende sempre di più, mentre i giocatori si allenano duramente per la sfida che promette emozioni forti. La sfida si svolgerà alle 18 e attirerà molti tifosi nel palazzetto di Siena.

E’ iniziata ieri la settimana che porta al derby di domenica alle 18 al PalaEstra tra Stosa Virtus e Note di Siena Mens Sana. L’umore delle due formazioni è però diverso dopo il weekend appena trascorso. La formazione di Vecchi, pur non giocando la sua migliore partita stagionale (eufemismo) ha battuto il fanalino di coda Grantorino conquistando il sesto sigillo di fila e consolidando il primato in solitaria a più due su Lucca (che domenica ha riposato) e Costone. La squadra di Evangelisti invece ha perso lo scontro diretto di La Spezia non riuscendo a ripetere la super prestazione di sette giorni prima nell’altro derby casalingo contro Vismederi Costone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Stosa Virtus e Mens Sana verso il derby. Sfida accesa domenica al PalaEstra

Le società di Siena Mens Sana e Virtus hanno annunciato un accordo per disputare la partita al PalaEstra, sottolineando l’importanza della collaborazione, anche nel settore giovanile.

