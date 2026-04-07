empoli stosa e don bosco mens sana due sfide da brividi il costone riposa

Dopo il fine settimana pasquale, si avvicinano due incontri decisivi nel campionato di serie B Interregionale. Le partite vedranno impegnate due delle tre squadre senesi, con l’Empoli che affronterà la Stosa e il Don Bosco che sfiderà la Mens Sana. La squadra del Costone, invece, osserva il turno di riposo. La settimana si presenta come un momento cruciale per le formazioni coinvolte.

Passato il fine settimana pasquale per due delle tre senesi di serie B Interregionale questa è una settimana importante. Partendo da chi non gioca, il Costone vive invece giorni utili per ricaricare le pile dopo il tour de force della settimana scorsa. I gialloverdi hanno infatti già giocato la partita inerente al turno infrasettimanale alle porte, ovvero quella contro San Miniato, vinta con merito ed un margine ampio. E nel fine settimane osserveranno il turno di riposo per poi tornare sul parquet solamente sabato 18 contro Spezia alle 21 al PalaOrlandi. Nel frattempo invece come detto Mens Sana e Virtus giocheranno due partite ravvicinate.... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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