Comuni montani Spinelli FdI | Territorio tutelato grazie a Calderoli risolti i paradossi e agito con buonsenso
I criteri per classificare i Comuni montani cambiano finalmente dopo settimane di blocco. Ieri il ministro Roberto Calderoli ha annunciato di aver risolto i paradossi che avevano bloccato la questione, prendendo decisioni di buon senso. Spinelli di Fratelli d’Italia esulta: ora il territorio sarà tutelato come si deve.
“E ‘arrivata ieri la svolta per quanto riguarda i criteri di classificazione dei Comuni montani, con il ministro Roberto Calderoli in grado di sciogliere lo stallo venuto a crearsi nelle scorse settimane. La nuova proposta, che ha trovato l’accordo unanime degli Enti territoriali in Conferenza.🔗 Leggi su Riminitoday.it
Approfondimenti su Comuni Montani
Calderoli accetta il limite dei 350 metri: riforma dei comuni montani avvia nuova fase di riduzione del territorio
Matteo Calderoli cambia idea e accetta di abbassare il limite dei 500 a 350 metri per i comuni montani.
Calderoli ci riprova con i tagli, ASMEL si schiera a difesa dei comuni montani
Calderoli propone nuovi tagli alle risorse dei comuni, una decisione che ha suscitato reazioni da parte di ASMEL, che si schiera a tutela dei territori montani.
Ultime notizie su Comuni Montani
Argomenti discussi: INCIDENTE SUL LAVORO AD ATESSA: 50ENNE FINISCE IN OSPEDALE.
FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «COMUNI MONTANI. ALMICI (FDI): CORRETTO IMPIANTO NUOVO DPCM, RISPOSTA CONCRETA A TERRITORI»La revisione dei criteri per la classificazione dei Comuni montani rappresenta una scelta di buon senso che restituisce coerenza amministrativa e attenzione ... agenziagiornalisticaopinione.it
Legge della Montagna. Spinelli a Confagricoltura: valutazioni ancora in corsoLa senatrice di Fratelli d'Italia Domenica Spinelli risponde alle preoccupazioni avanzate dal Presidente di Confagricoltura Forlì-Cesena-Rimini, Daniele Montemaggi sulla legge della Montagna (vedi not ... msn.com
Taglio Comuni montani, sindaco Castiglione Messer Raimondo: “Sconcertante la soddisfazione della Regione” facebook
#Montagna. Riclassificazione Comuni montani, nessuna intesa in Conferenza Regioni sul provvedimento del Governo. @Davidebaruffi: “Risultato insoddisfacente ma abbiamo ridotto i danni. E su risorse la @RegioneER ripristinerà con propri mezzi” La #notiz x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.