Comuni montani Spinelli FdI | Territorio tutelato grazie a Calderoli risolti i paradossi e agito con buonsenso

I criteri per classificare i Comuni montani cambiano finalmente dopo settimane di blocco. Ieri il ministro Roberto Calderoli ha annunciato di aver risolto i paradossi che avevano bloccato la questione, prendendo decisioni di buon senso. Spinelli di Fratelli d’Italia esulta: ora il territorio sarà tutelato come si deve.

