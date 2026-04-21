Il Presidente della Repubblica ha visitato oggi Palazzo Montecitorio, accompagnato dal Presidente della Camera, per vedere l’esposizione dedicata a Giovanni Amendola. La visita ha incluso l’accesso all’archivio che conserva documenti relativi alla figura storica, con l’obiettivo di approfondire la conoscenza delle sue vicende. Nessun altro dettaglio riguardo all’evento è stato reso pubblico in questa fase.

Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha accompagnato il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, all’interno di Palazzo Montecitorio per visionare l’esposizione dedicata a Giovanni Amendola. L’iniziativa, che trova la sua sede nel Corridoio dei Busti, mette in mostra una serie di documenti e testimonianze tratti dall’archivio privato della famiglia Amendola. Memoria storica tra San Macuto e Montecitorio. L’itinerario espositivo non è un evento isolato, ma il proseguimento di un percorso culturale iniziato nel mese di maggio presso la Biblioteca della Camera, situata a palazzo San Macuto. La mostra antologica propone un approfondimento diretto sulla figura di Giovanni Amendola attraverso i materiali conservati dai suoi eredi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Memoria storica a Montecitorio: Mattarella scopre l’archivio Amendola

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