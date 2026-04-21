Melonidl sicurezza non è pasticciotrasformeremo rilievi in provvedimento ad hoc

Il governo sta lavorando a modifiche sul decreto Sicurezza, considerato non un pasticcio dal ministro responsabile. Attualmente, si stanno raccogliendo rilievi tecnici provenienti dal Quirinale e dagli avvocati, con l’obiettivo di trasformarli in un provvedimento specifico. Questo intervento si rende necessario perché il tempo a disposizione per la conversione del decreto non permetteva di apportare correzioni direttamente nella norma originaria.

'Sul decreto Sicurezza, che io non considero un pasticcio, stiamo raccogliendo alcuni rilievi tecnici del Quirinale e degli avvocati e trasformeremo quei rilievi in un provvedimento ad hoc, perché non c'erano margini di tempo sulla conversione del decreto per correggere la norma. Ma la norma rimane, perché è una norma di assoluto buon senso e francamente mi stupisce quello che ho sentito dire dalle opposizioni in questi giorni'. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni parlando con i giornalisti a margine della visita al Salone del Mobile.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Decreto sicurezza: scudo penale e fermo preventivo per i manifestanti

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