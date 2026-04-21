Alla Camera, si è conclusa anticipatamente la discussione generale sul Dl Sicurezza con 145 voti favorevoli e 95 contrari. La richiesta di interrompere i lavori è stata approvata, portando alla chiusura dell’iter sul decreto. Durante il dibattito, il presidente del Consiglio ha annunciato un decreto specifico per i rilievi tecnici relativi al Colle.

L’aula della Camera ha approvato, con 145 voti favorevoli e 95 contrari la richiesta di interruzione e chiusura anticipata della discussione generale sul Dl Sicurezza. Le opposizioni chiedono il rinvio in commissione del decreto Sicurezza per sciogliere il nodo dell’art.30 bis, che prevede incentivi agli avvocati che seguono una pratica di rimpatrio volontario. “Chiediamo che il testo torni in commissione e che le modifiche vengano fatte lì”, la richiesta fatta. “Sul decreto sicurezza, che io non considero un pasticcio, stiamo raccogliendo alcuni rilievi tecnici del Quirinale e degli avvocati, e trasformeremo quei rilievi in un provvedimento ad hoc perché non c’erano margini di tempo sulla conversione del decreto per correggere la norma.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Dl Sicurezza, dibattito alla Camera. Meloni: “Decreto ad hoc per rilievi tecnici Colle”

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