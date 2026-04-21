Il governo italiano si prepara a portare avanti il dl sicurezza, dopo aver ricevuto commenti dal Quirinale sui rilievi riguardanti la norma sui rimpatri. La premier ha dichiarato che non ci sono intoppi e che i rilievi saranno trasformati in un provvedimento ad hoc. Nel frattempo, il dibattito politico si intensifica, con le opposizioni che continuano a sollevare critiche sul decreto.

Dopo i rilievi sulla norma sui rimpatri e il dialogo con il Quirinale, il governo tira dritto sul decreto sicurezza e si appresta a porre fine alle polemiche della sinistra. "Sul decreto sicurezza c'è un consiglio dei ministri oggi pomeriggio e uno domani. Si trovano sempre le soluzioni", ha tagliato corto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine dell'apertura del Salone del Mobile. "Il provvedimento verrà approvato così com'è", aggiunge il deputato e responsabile organizzativo di FdI Giovanni Donzelli, "Poi vedremo se ci sono aggiustamenti tecnici" Meloni: "Nessun pasticcio". Una delle soluzioni individuate sarebbe quindi un decreto legge ad hoc per abrogare la norma che introduce un incentivo per gli avvocati che seguono una pratica di rimpatrio volontario.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dl sicurezza, Meloni: "Nessun pasticcio, trasformiamo i rilevi del Colle in provvedimento ad hoc"

Sicurezza, Meloni: I giudici non rendano vano il lavoro delle forze dell'ordine

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