Il centro per migranti di Gjader, in Albania, rimane invariato nelle sue condizioni: l’area destinata a ospitare fino a ottocento richiedenti asilo è vuota e il progetto originario non rispetta le normative europee. In passato, erano stati annunciati piani per inviare circa 36.000 migranti all’anno in Albania, ma finora sono stati effettuati solo 83 rimpatri complessivi. Le promesse non si sono tradotte in risultati concreti, e la situazione attuale lo dimostra.

Nel centro per migranti di Gjader, in Albania, non è cambiato nulla. Vuota l’area che avrebbe dovuto ospitare fino a ottocento richiedenti asilo perché il progetto originale resta incompatibile col diritto Ue. Totalmente inutilizzato il carcere da trenta posti: un solo detenuto per un solo giorno. Infine, il centro per il rimpatrio: un’ottantina di stranieri prelevati dai Cpr in Italia. Persone che, anche in caso di espulsione, vanno prima riportate in Italia: una gita inutile e costosa. Proprio come quella dei parlamentari di Fratelli d’Italia, che hanno appena visitato la struttura per dire che va tutto alla grande nonostante la magistratura che non vuole farli lavorare.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Meloni voleva mandare in Albania 36mila migranti l’anno, oggi brinda agli 83 rimpatri totali. Altro che “pieno regime”: ecco perché non funzionano

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Nei centri migranti in Albania ci sono 80 persone, per FdI è un successo: ma ne promettevano 36mila all’annoIl centro migranti di Gjader, in Albania, è "a pieno regime" perché "la capienza è circa di 96 posti e ci sono 82 trattenuti".

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