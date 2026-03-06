Trump | L' Iran si arrenda Colpita base Unifil in Libano | gravi due caschi blu Telefonata Meloni-Starmer-Merz- Macron Fregata missilistica italiana partita verso Cipro | Petrolio oltre 90 dollari

Due attacchi missilistici in Libano hanno causato gravi feriti a due caschi blu ghanesi, mentre un'area della base Unifil è stata colpita. Trump ha dichiarato che l'Iran dovrebbe arrendersi. Nel frattempo, sono state effettuate telefonate tra i leader di Italia, Regno Unito, Germania e Francia, e una fregata italiana è partita verso Cipro. Il prezzo del petrolio ha superato i 90 dollari al barile.

