Mentre si avvicina il vertice dell'Unione Europea, l’Italia si prepara a contestare il sistema di scambio di emissioni (Ets), con il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che ha affermato che lo strumento non può diventare una tassa insostenibile sui prezzi finali. Nel frattempo, la Germania ha deciso di non partecipare alle discussioni sul tema.

Ambizioni green e tenuta industriale: il risiko dell’Ets, riacceso dalle tensioni petrolifere nello Stretto di Hormuz, amplia le linee di frattura tra i Ventisette. Il governo italiano si muove per costruire una sponda in vista del vertice dei leader, in programma il 19 e 20 marzo, coinvolgendo i Paesi dell’Est, l’Austria e la Grecia, ma resta in minoranza. La preoccupazione per l’impatto sulle bollette del sistema europeo delle emissioni di CO2 «è diffusa», è la tesi contenuta in un non paper promosso dall’Italia insieme ad altri otto Paesi, concordi nel mettere a punto «iniziative comuni» per ridurre l’impatto del meccanismo sui costi dell’energia in patria. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Verso il vertice Ue, l’Italia affila le armi contro l’Ets ma la Germania si sfila

Articoli correlati

Vertice Ue su competitività, le immagini del pre-summit guidato da Italia, Germania e Belgio(LaPresse) È iniziata la riunione di coordinamento informale sui temi della competitività, organizzata da Italia, Germania e Belgio, in vista del...

Leggi anche: Al vertice Ue l'asse Italia-Germania guida il rinnovamento dell'Europa

Una raccolta di contenuti su Verso il vertice Ue l'Italia affila le...

Temi più discussi: Verso il vertice Ue, l’Italia affila le armi contro l’Ets ma la Germania si sfila; Italia, Germania e Belgio convocano una videoconferenza pre-Consiglio Europeo; I leader europei rispondono alla crisi creata dal nuovo conflitto in Medio Oriente; Energia, competitività, Ucraina e Iran: il vertice dei leader UE è un grande punto interrogativo.

Verso il vertice Ue, l’Italia affila le armi contro l’Ets ma la Germania si sfilaIl ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin: «lo strumento non può essere una tassa che si scarica in modo insostenibile sui prezzi finali. Per la bolletta italiane ... msn.com

Vertici Ue trovano accordo con Kiev per sbloccare l'oleodotto DruzhbaL'Ue ha offerto all'Ucraina assistenza tecnica e finanziamenti per ripristinare il flusso di petrolio verso l'Ungheria e la Slovacchia attraverso l'oleodotto Druzhba e gli ucraini hanno accolto con ... ansa.it

BASKET SERIE C FLAVIO POZZUOLI VERSO LA TRASFERTA CON SOLOFRA. IL VICE COACH CALVI: "PECCATO PER LA SCONFITTA CON MATESE, NON ERAVAMO NOI, ORA REAGIREMO SUBITO" Pozzuoli. Momento di riflessione in casa Fl - facebook.com facebook

. @USCremonese, deciso l’esonero di Davide Nicola: si va verso la chiusura formale con Giampaolo x.com