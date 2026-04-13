Sinner che paura! Jannik ci ripensa ma poi si tuffa dal trampolino

Jannik Sinner ha vissuto un momento di incertezza durante la competizione di Montecarlo, ripensandoci prima di lanciarsi dal trampolino. Dopo aver vinto la finale contro Carlos Alcaraz, il tennista ha mostrato segnali di nervosismo prima di affrontare l’ultima prova. La partita si è conclusa con la vittoria di Sinner, che ha portato a casa il trofeo.

Momenti da ricordare per Jannik Sinner a Montecarlo, dopo la vittoria in finale contro Carlos Alcaraz. L'azzurro ha deciso di festeggiare tuffandosi da un trampolino in piscina, nonostante una certa titubanza iniziale. E a bordo piscina il rivale spagnolo se la ride, godendosi la scena.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner, che paura! Jannik ci ripensa, ma poi si tuffa dal trampolino Sinner vince Montecarlo, poi il tuffo dal trampolino: “Ma quanto è alto?”. E Alcaraz rideLa vittoria nel Masters 1000 di Monte-Carlo contro Carlos Alcaraz e il ritorno alla vetta del ranking mondiale meritavano un festeggiamento speciale. Jannik Sinner si racconta: “Lo sci mi manca, ma oggi ho più paura degli infortuni”Archiviata la parentesi degli Australian Open e con l’esordio all’ATP500 di Doha all’orizzonte, Jannik Sinner si è raccontato in un’intervista a...