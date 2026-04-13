Jannik Sinner ha partecipato a un momento di gioco in acqua, decidendo di tuffarsi dal trampolino per celebrare la vittoria nel torneo di Montecarlo. Dopo aver espresso timore riguardo all’altezza del trampolino, ha cambiato idea e si è lanciato con entusiasmo, ricevendo anche una reazione divertita da parte di Carlos Alcaraz. La finale tra i due, vinta da Sinner, ha anche portato il giocatore italiano al primo posto della classifica ATP.

Un tuffo dal trampolino per festeggiare la vittoria. Così Jannik Sinner ha voluto salutare il torneo di Montecarlo dopo il successo in finale contro Carlos Alcaraz che lo ha anche riportato al numero uno del ranking Atp. Qualche ora dopo la finale, infatti, in un video pubblicato dalla pagina Facebook dell’Atp di Montecarlo, si vede Sinner salire su un trampolino abbastanza alto, con Vagnozzi che lo invita a tuffarsi. L’altoatesino toglie la maglietta, sale fino in cima, da un occhio giù dal trampolino e commenta: “ Ma quanto è alto? ”, rivolgendosi al suo coach tra tante risate. Dopo un primo momento di esitazione e dopo esser tornato indietro, Sinner ha preso coraggio e si è tuffato a bomba, su consiglio dello stesso Vagnozzi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ma quanto è alto”: Sinner ha paura del trampolino, poi ci ripensa e si tuffa “a bomba”. E Alcaraz lo riprende divertito – Video

Sinner, che paura! Jannik ci ripensa, ma poi si tuffa dal trampolinoMomenti da ricordare per Jannik Sinner a Montecarlo, dopo la vittoria in finale contro Carlos Alcaraz.

Sinner vince Montecarlo, poi il tuffo dal trampolino: “Ma quanto è alto?”. E Alcaraz rideLa vittoria nel Masters 1000 di Monte-Carlo contro Carlos Alcaraz e il ritorno alla vetta del ranking mondiale meritavano un festeggiamento speciale.