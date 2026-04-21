Meloni sull’attacco della tv russa | Queste caricature non ci faranno cambiare strada non abbiamo padroni Solidarietà di Mattarella

La premier ha risposto tramite un post su X alle dichiarazioni offensive fatte da un conduttore russo durante una trasmissione televisiva. Le parole del conduttore sono state rivolte alla leader italiana in un contesto di commenti pubblici trasmessi dalla televisione russa. La premier ha ribadito che le dichiarazioni non influenzeranno la sua linea politica e ha aggiunto che l’Italia non ha padroni. Nel frattempo, il presidente della Repubblica ha espresso solidarietà.

È intervenuta con un post su X la premier Giorgia Meloni dopo gli insulti rivolti a lei dal conduttore Vladimir Solovyev sulla televisione russa. «Per sua natura, un solerte propagandista di regime non può impartire lezioni né di coerenza né di libertà – scrive sui social la presidente del Consiglio -. Ma non saranno certo queste caricature a farci cambiare strada. Noi, diversamente da altri, non abbiamo fili, non abbiamo padroni e non prendiamo ordini. La nostra bussola resta una sola: l’interesse dell’Italia. E continueremo a seguirla con orgoglio, con buona pace dei propagandisti di ogni latitudine», conclude. Il ministro degli Esteri,...🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Insulti a Meloni dalla tv russa, Tajani fa convocare l’ambasciatore. La solidarietà di Mattarella: «Indignato per le parole di Solovyev»Dopo il duro attacco di Vladimir Solovyev sulla televisione russa contro la premier Giorgia Meloni, arivano le reazioni del mondo della politica. Nuovo attacco della Tv russa a Meloni. Pesanti insulti da SolovyevInsulti durissimi a Giorgia Meloni , anzi irripetibili, sono partiti oggi da Vladimir Solovyev , giornalista vicino a Vladimir Putin e potente... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Papa Leone, Meloni: Inaccettabili parole di Trump. Mattarella loda messaggio di pace; Meloni: Inaccettabili le parole di Trump nei confronti del Papa, lo ribadisco con chiarezza; Trump contro Meloni, Schlein interviene: Italia è Paese libero e sovrano; Trump, Schlein: Solidarietà a Meloni, non accettiamo attacchi al nostro Paese. Mattarella: Dal Papa messaggio splendido, mette in guardia da autoesaltazione. Insulti a Meloni dalla tv russa, Tajani fa convocare l’ambasciatore. La solidarietà di Mattarella: «Indignato per le parole di Solovyev»La premier: «Un solerte propagandista di regime non può impartire lezioni né di coerenza né di libertà». Le reazioni del mondo della politica dopo l'attacco del conduttore vicino a Putin. Tajani fa co ... msn.com Meloni insultata dalla tv russa, Tajani convoca l'ambasciatore. Solidarietà del Colle. E lei rispondeL'alfiere della propaganda di Mosca, Vladimir Solovyov, alla premier: «Fascista. Vergogna della razza umana». Sdegno unanime delle opposizioni ... avvenire.it Duro attacco alla premier dal conduttore megafono del Cremlino. Solidarietà di Mattarella, Tajani convoca l'ambasciatore facebook Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto pervenire al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni un messaggio di solidarietà nel quale esprime indignazione per le volgari parole del conduttore russo Vladimir Solovyov. x.com