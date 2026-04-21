Durante una visita al Salone Internazionale del Mobile di Milano, la presidente del Consiglio ha dichiarato che la decisione riguardante la presenza delle navi italiane nello Stretto di Hormuz sarà presa dal Parlamento. La questione è stata affrontata in un punto stampa, senza ulteriori dettagli sui tempi o sulle modalità di eventuale intervento. La presidente non ha fornito indicazioni su obiettivi o eventuali implicazioni della missione.

(LaPresse) In un punto stampa a margine della visita al Salone Internazionale del Mobile di Milano, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha commentato la missione delle navi italiane nello Stretto di Hormuz. La premier ha spiegato che l’Italia è stata tra i primi paesi a chiedere una copertura ONU per la missione, ma ha sottolineato che un veto da parte di Russia e Cina ha impedito il via libera in Consiglio di Sicurezza. “Vedremo se il veto potrà essere superato nelle prossime settimane”, ha dichiarato Meloni, aggiungendo che, qualora il veto non venisse rimosso, l’Italia dovrebbe comunque partecipare alla missione, a condizione che sia esclusivamente difensiva, con una cessazione delle ostilità e un’ampia adesione internazionale.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Meloni sulla missione italiana nello Stretto di Hormuz: "Deciderà il Parlamento"

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