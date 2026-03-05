Macron telefona a Meloni | Impegno comune a difesa dei paesi del Golfo e di Cipro sotto attacco

Un rappresentante del governo francese ha chiamato la premier italiana, sottolineando l’impegno condiviso nella difesa dei paesi del Golfo e di Cipro, entrati sotto attacco. La conversazione è avvenuta in un quadro di tensione crescente nella regione, con l’obiettivo di evitare un’escalation incontrollata del conflitto. La discussione si è concentrata sulla tutela delle nazioni colpite dalle rappresaglie iraniane, dopo le azioni di USA e Israele.

Evitare la deflagrazione incontrollata del conflitto, tutelare i paesi del Golfo vittime della rappresaglia iraniana dopo l’attacco di Usa e Israele. Al sesto giorno di guerra la premier Meloni si è sentita telefonicamente con il presidente francese Emmanuel Macron sull’evoluzione della crisi in Medioriente. Guerra in Iran, Macron telefona a Meloni. “I due leader – riporta una nota di Palazzo Chigi – hanno discusso le implicazioni del conflitto in Iran sia sul quadro regionale mediorientale che a livello globale. Concentrandosi in particolare sull’impatto delle ostilità sulla libertà di navigazione”. Nel corso della telefonata Meloni e Macron hanno anche ribadito “il comune impegno per sostenere le Nazioni del Golfo colpite dagli ingiustificabili attacchi iraniani. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

