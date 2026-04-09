Meloni sotto attacco | selfie del 2019 e polemica sui permessi ai boss

La premier è al centro di un acceso dibattito innescato da un selfie risalente al 2019 e da una discussione sui permessi ai detenuti. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media, che collegano le immagini e le scelte giudiziarie più recenti. La discussione riguarda temi di politica e giustizia, senza coinvolgimenti diretti di figure specifiche. La polemica si è intensificata nelle ultime ore, con commenti e reazioni di vari esponenti politici.

La premier Meloni è finita al centro di una nuova tempesta mediatica che intreccia vecchi scatti politici e recenti decisioni giudiziarie sui permessi penitenziari. Le accuse, lanciate da chi contesta l’operato del governo, collegano un’immagine pubblica risalente a sette anni fa alla gestione dei detenuti per mafia, puntando il dito contro la responsabilità dell’esecutivo nella concessione di libertà temporanee a soggetti condannati. L’immagine del 2019 ripescata per colpire il governo. Un frammento di passato viene utilizzato oggi come arma politica per tentare di delegittimare la guida del Paese. Si tratta di un selfie scattato nel 2019, in cui la premier appare insieme a Gioacchino Amico, figura legata al pentitismo del clan Senese. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Meloni sotto attacco: selfie del 2019 e polemica sui permessi ai boss Chi è Gioacchino Amico, referente "pentito" del clan Senese apparso nel selfie con Meloni: la foto è del 2019La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è finita al centro di una polemica per un suo selfie del 2019 con Gioacchino Amico, referente “pentito”... Dalle truffe in Sicilia alla scalata nella mafia romana: chi è il boss pentito del selfie con MeloniTutto parte da una fotografia: un selfie con Giorgia Meloni, scattato nel febbraio 2019 all’hotel Marriott di Milano durante un evento di Fratelli... Temi più discussi: Meloni: Selfie con un esponente della criminalità organizzata? Attacco politico, non mi faccio intimidire; Il caso del selfie tra Meloni e Amico, l’uomo del clan Senese; Chi è Gioacchino Amico, referente pentito del clan Senese apparso nel selfie con Meloni: la foto è del 2019; Giorgio Mulè di Forza Italia contro Il Fatto Quotidiano per l'articolo su Gioacchino Amico, una porcheria. Chi è Gioacchino Amico, referente pentito del clan Senese apparso nel selfie con Meloni: la foto è del 2019Meloni sotto attacco per un suo selfie del 2019 con Gioacchino Amico, referente pentito del clan Senese: chi è e perché è scoppiata una polemica. virgilio.it Il caso del selfie tra Meloni e Amico, l’uomo del clan SeneseE’ il 3 Febbraio del 2026 quando i Pubblici Ministeri titolari del processo Hydra sul consorzio di mafie a Milano chiedono a Gioacchino Amico, che ha appena deciso di collaborare, di confermare l’es ... articolo21.org L’impegno del Governo #Meloni contro la mafia è sotto gli occhi di tutti. Non sono parole, ma fatti concreti: dalla rinascita di Caivano alla difesa del 41-bis. C’è chi lavora per combattere la mafia. E chi, invece, prova a screditare con illazioni e ricostruzioni forzat - facebook.com facebook Meloni chiude il tour nel Golfo: energia e diplomazia sotto i riflettori. Opposizione all'attacco x.com