Meloni Solerte propagandista di regime non può impartire lezioni

Durante un intervento pubblico, un rappresentante politico ha commentato le dichiarazioni di una figura che, secondo lui, si distingue per un attivismo che definisce propagandistico e vicino a un regime. Ha inoltre affermato che una persona con tali caratteristiche non può insegnare valori come coerenza e libertà. La polemica si inserisce nel dibattito politico più ampio, senza coinvolgere altre personalità o enti.

ROMA (ITALPRESS) – “Per sua natura, un solerte propagandista di regime non può impartire lezioni nè di coerenza nè di libertà. Ma non saranno certo queste caricature a farci cambiare strada. Noi, diversamente da altri, non abbiamo fili, non abbiamo padroni e non prendiamo ordini. La nostra bussola resta una sola: l'interesse dell'Italia. E continueremo a seguirla con orgoglio, con buona pace dei propagandisti di ogni latitudine”. Così in serata su X il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha risposto al conduttore tv russo Vladimir Solovyov che l'aveva definita “Vergogna della razza umana. Bestia naturale, idiota patentata”. – Foto: Ipa Agency – (ITALPRESS).🔗 Leggi su Iltempo.it

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