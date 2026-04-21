Giorgia Meloni risponde alle offese di Vladimir Solovyev sulla tv russa non può impartire lezioni

La premier italiana ha commentato sui social le dichiarazioni offensive fatte in televisione da un noto giornalista russo. In risposta alle parole ricevute, ha affermato che non può ricevere lezioni da chi ha pronunciato quelle affermazioni. La discussione ha attirato l’attenzione sui canali digitali e ha suscitato reazioni tra gli utenti. La vicenda si inserisce nel contesto del confronto tra Italia e Russia sui temi della comunicazione pubblica.

La premier Giorgia Meloni ha replicato via social agli insulti del giornalista Vladimir Solovyev, degradato al ruolo di "solerte propagandista di regime".🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Giorgia Meloni risponde alle offese di Vladimir Solovyev sulla tv russa, "non può impartire lezioni" Notizie correlate Chi è Vladimir Solovyev che sulla tv russa attacca Giorgia Meloni, offese in italiano alla premierVladimir Solovyev, noto conduttore della tv russa, ha rivolto un violentissimo attacco alla premier italiana Giorgia Meloni. Dalla TV russa accuse durissime a Giorgia Meloni: Vladimir Solovyev e il video che fa discutereUn nuovo caso diplomatico rischia di inasprire ulteriormente le già tese relazioni tra Russia e Italia. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Da Verona la premier Meloni risponde a Trump: Sul Papa ha sbagliato; Fiorello chiama la vera Giorgia Meloni, lei risponde: Che succede?; Trump: Scioccato da Meloni, pensavo avesse coraggio. Schlein: Solidale con premier; Trump: Scioccato da Meloni, pensavo avesse coraggio. Solidarietà da Schlein: Doverosa la difesa del Papa. Meloni-Trump, dalla premier nessun ramoscello d'ulivo: Non l'ho sentito. E risponde alle critiche sul decreto sicurezzaLa presidente del Consiglio non vuole alimentare le polemiche, ma neanche tenta di ricucire. Il caso del bonus agli avvocati che seguono i migranti: Norma di buon senso, mi pare che sui rimpatri vo ... today.it Insulti a Giorgia Meloni sulla tv russa: il duro attacco di Solovyev contro la premierL'uomo, giornalista molto vicino a Vladimir Putin, ha attaccato la presidente del Consiglio in uno dei suoi programmi. I rapporti tra Mosca e Roma sono molto tesi, a causa del sostegno dell'Italia all ... today.it Il governo di Giorgia Meloni sceglie ancora una volta da che parte stare: con Benjamin Netanyahu. Oggi, al Consiglio Affari Esteri, l’Italia si è sfilata dalla proposta di Spagna, Irlanda e Slovenia di sospendere l’accordo Ue-Israele: il minimo davanti a un genoci facebook Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto pervenire al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni un messaggio di solidarietà nel quale esprime indignazione per le volgari parole del conduttore russo Vladimir Solovyov x.com