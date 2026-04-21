Durante un intervento pubblico, un rappresentante politico ha dichiarato che chi si dedica alla propaganda di un sistema autoritario non può assumere il ruolo di insegnante di coerenza o libertà. La sua affermazione si è concentrata sull’opposizione a chi, secondo lui, si presenta come portavoce di un regime senza poter offrire un esempio di indipendenza o integrità. La discussione si è svolta nel contesto di un dibattito più ampio sulla credibilità delle figure pubbliche.

"Per sua natura, un solerte propagandista di regime non può impartire lezioni né di coerenza né di libertà. Ma non saranno certo queste caricature a farci cambiare strada. Noi, diversamente da altri, non abbiamo fili, non abbiamo padroni e non prendiamo ordini. La nostra bussola resta una sola: l'interesse dell'Italia. E continueremo a seguirla con orgoglio, con buona pace dei propagandisti di ogni latitudine". Lo scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni riferendosi, senza citarlo, agli insulti del conduttore tv russo Vladimir Solovyov.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Meloni, 'propagandista di regime non può dare lezioni, non abbiamo padroni'

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