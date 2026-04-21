Crans Montana Meloni | famiglie non dovranno pagare nulla a ospedale svizzero

La premier ha espresso sorpresa riguardo alle fatture di decine di migliaia di euro inviate da un ospedale svizzero alle famiglie di alcuni giovani coinvolti in un incendio di Capodanno a Crans-Montana. Durante un intervento pubblico, ha precisato che le famiglie non dovranno sostenere alcun costo per le cure ricevute. La notizia ha suscitato attenzione nel paese, mentre le autorità stanno verificando i dettagli della vicenda.

Roma, 21 apr. (askanews) – “Sono rimasta scioccata dalla notizia delle fatture da decine di migliaia di euro inviate da un ospedale svizzero alle famiglie di alcuni ragazzi coinvolti nel rogo di Capodanno a Crans-Montana”. Lo scrive su Facebook la premier Giorgia Meloni. “Un ospedale di Sion – aggiunge – è arrivato addirittura a chiedere oltre 70 mila euro per poche ore di ricovero. Un insulto, oltre che una beffa, che solo una disumana burocrazia poteva produrre. Ho parlato con il nostro Ambasciatore: le autorità svizzere hanno assicurato che si è trattato di un errore, e che le famiglie non dovranno pagare nulla”. L'articolo proviene da Ildenaro.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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