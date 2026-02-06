Luciano Ilari morto il papà del simbolo dei facchini | Il suo capolavoro sul nostro petto e nel nostro cuore

È morto Luciano Ilari, il maestro che ha creato il simbolo dei facchini di Santa Rosa. La sua figura era al centro della storia dell’associazione, e il suo capolavoro resta inciso sui petti di chi porta la vara ogni anno. La città piange un artista che ha lasciato un segno indelebile.

Lutto nel Sodalizio dei facchini di santa Rosa. È morto il professor Luciano Ilari, artista di talento e figura centrale nella storia dell'associazione: lui l'autore del simbolo ufficiale. "Nei primi anni '80 - spiega il Sodalizio tramite il presidente Massimo Mecarni - donò ai facchini questa.

