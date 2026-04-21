Meloni ricorda Bergoglio | conoscerlo è stato un privilegio

Un anno fa, il Papa lasciava questa vita, lasciando un segno forte nel mondo cattolico e oltre. La leader politica ha ricordato il suo ritorno alla casa del Padre, sottolineando come il suo insegnamento si sia concentrato sulla pace, sulla cura dei più deboli e sulla responsabilità verso gli altri. La memoria di questa figura religiosa rimane viva nel discorso pubblico, con riferimenti costanti al suo contributo spirituale e morale.

“Un anno fa Papa Francesco tornava alla casa del Padre. Il suo è un ricordo ancora molto presente. Nel suo magistero ha richiamato con costanza il valore della pace, dell’attenzione verso chi è più fragile e della responsabilità verso gli altri. Ha saputo parlare al mondo con parole semplici, raggiungendo credenti e non credenti, toccando anche questioni che riguardano la vita delle persone di tutti i giorni. Conoscerlo è stato per me un privilegio, così come la sua presenza al G7 presieduto dall’Italia – la prima volta per un Pontefice – è stato un regalo grandissimo che porto nel cuore. Resta una figura che ha segnato profondamente il nostro tempo, e il cui messaggio continua a essere attuale.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Meloni ricorda Bergoglio: “conoscerlo è stato un privilegio” Notizie correlate Perse moglie e figlia nel deserto libico, poi papa Francesco lo salvò. Pato ricorda Bergoglio: “Lo chiamavo papà”A un anno dalla morte di Bergoglio, Mbengue Nyimbilo Crepin, per tutti Pato, ricorda l'uomo che lo ha accolto come un figlio dopo l'inferno dei lager... Lodigiani: “E’ stato un privilegio enorme. Mi sentivo come Zlatan Ibrahimovic”Brenda Lodigiani, nota attrice comica italiana, è stata intervistata dai microfoni de la Repubblica dopo la sua esibizione sul palcoscenico di San...