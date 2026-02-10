Brenda Lodigiani ha raccontato di aver vissuto un momento speciale durante l’apertura delle Olimpiadi Invernali. L’attrice comica italiana ha detto di essersi sentita come Zlatan Ibrahimovic, un paragone che testimonia quanto fosse emozionata e orgogliosa di essere lì. “È stato un privilegio enorme”, ha aggiunto, descrivendo la sua esperienza con entusiasmo.

Brenda Lodigiani, nota attrice comica italiana, è stata intervistata dai microfoni de la Repubblica dopo la sua esibizione sul palcoscenico di San Siro, in occasione della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L'attrice italiana, ancora molto emozionata dall'importante incarico ricevuto, ha voluto raccontare le sue emozioni facendo alcuni riferimenti anche al calcio: l'attrice ha dichiarato di essersi goduta il giro negli spogliatoi del Milan e di essersi sentita come Zlatan Ibrahimovic, ex calciatore rossonero ad oggi dirigente al Milan. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni in merito. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Lodigiani: “E’ stato un privilegio enorme. Mi sentivo come Zlatan Ibrahimovic”

Approfondimenti su Lodigiani olimpiadi

Matteo Caldara, ex difensore di Juventus e Milan, ha condiviso le sue difficoltà legate agli infortuni che hanno segnato la sua carriera, influenzando profondamente il suo percorso professionale e personale.

Un nuovo Ibrahimovic al Milan: Allegri ha convocato Maximilian, figlio di Zlatan.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Lodigiani olimpiadi

Argomenti discussi: Brenda Lodigiani e quel monologo a gesti durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi: un omaggio a Bruno Munari; L’attrice Brenda Lodigiani: Alla cerimonia olimpica di San Siro mi sono sentita come Vasco; Brenda Lodigiani, da dove nasce lo sketch sui gesti italiani all'apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina; Un successo, qualche fischio e polemiche. La cerimonia di Milano-Cortina piace al mondo.

Brenda Lodigiani alla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi Invernali 2026: il Welcome to Italy è in Roberto CavalliProtagonista di un segmento divertente che citava Bruno Munari, la comica italiana Brenda Lodigiani alla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi Invernali 2026 ha vestito la moda italiana ... vogue.it

Brenda Lodigiani, da dove nasce lo sketch sui gesti italiani all'apertura delle Olimpiadi di Milano-CortinaBrenda Lodigiani protagonista a San Siro: lo sketch ispirato a Bruno Munari conquista le Olimpiadi di Milano Cortina con i gesti italiani ... virgilio.it

Christopher Nkunku e il curioso retroscena su Zlatan Ibrahimovic Hanno condiviso lo spogliatoio del PSG e il francese, a La Gazzetta dello Sport, ha raccontato come è stato allenarsi con un campione come lo svedese, affermando anche che non conviene - facebook.com facebook

Zlatan #Ibrahimovic racconta come essere campioni a Milano: il video emozionante della BBC per i #GiochiOlimpici #MilanPress x.com