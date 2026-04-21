Il premier ha dichiarato che il decreto Sicurezza non rappresenta un pasticcio e ha annunciato che i rilievi verranno trasformati in un provvedimento specifico. La sua affermazione è stata rilasciata durante la visita al Salone del Mobile di Milano. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità di questa trasformazione né sui contenuti del nuovo provvedimento. La discussione sul decreto continua a essere al centro di attenzione politica.

Il premier dal Salone del Mobile di Milano: «Sul decreto Sicurezza, che io non considero un pasticcio, stiamo raccogliendo alcuni rilievi tecnici del Quirinale e degli avvocati e trasformeremo quei rilievi in un provvedimento ad hoc, perché non c’erano margini di tempo sulla conversione del decreto per correggere la norma. Ma la norma rimane, perché è una norma di assoluto buon senso e francamente mi stupisce quello che ho sentito dire dalle opposizioni in questi giorni». «Non mi è esattamente chiara la ragione per la quale noi che riconosciamo il gratuito patrocinio all’avvocato che assiste il migrante, che fa ricorso contro un decreto di espulsione — ha aggiunto — non dobbiamo invece riconoscere il lavoro di quel professionista che assiste un migrante quando volontariamente sceglie di essere rimpatriato.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Meloni: «Il dl Sicurezza non è un pasticcio, trasformeremo i rilievi in un provvedimento ad hoc»

Decreto sicurezza: scudo penale e fermo preventivo per i manifestanti

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