Meloni | Il dl sicurezza non è un pasticcio Sui rilievi del Colle faremo un provvedimento ad hoc

Da agi.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il dibattito sul decreto sicurezza si anima con la prima risposta ufficiale del governo, che definisce il provvedimento come un testo di buon senso e non un pasticcio. La premier ha annunciato che, in seguito ai rilievi provenienti dal Quirinale, verrà predisposto un provvedimento ad hoc per affrontare le questioni sollevate. La discussione si concentra sulla natura e la formulazione delle norme contenute nel decreto, senza ulteriori dettagli sulle modifiche proposte.

AGI - Giorgia Meloni difende il dl sicurezza ("non è un pasticcio ma una norma di buon senso") e, il giorno dopo l'incontro al Colle tra il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, annuncia che i rilievi del Quirinale saranno trasformati in un provvedimento ad hoc. Meloni: "Il decreto sicurezza non è un pasticcio" . Sul  decreto Sicurezza, che io non considero 'un pasticcio', stiamo raccogliendo alcuni  rilievi tecnici del Quirinale  e degli avvocati e trasformeremo quei rilievi in un  provvedimento ad hoc  perché non c'erano margini di tempo sulla  conversione del decreto  per correggere la norma”.🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - Meloni: “Il dl sicurezza non è un pasticcio. Sui rilievi del Colle faremo un provvedimento ad hoc”

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