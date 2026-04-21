Durante una discussione alla Camera, il governo ha difeso il decreto sicurezza, con la prima ministra che ha dichiarato che non si tratta di un pasticcio ma di una norma di buon senso. Nel frattempo, le opposizioni hanno occupato i banchi dell’aula, creando un momento di tensione durante il dibattito. La discussione si è concentrata sulle caratteristiche e le implicazioni del decreto, suscitando reazioni contrastanti tra i vari gruppi parlamentari.

AGI - Giorgia Meloni difende il dl sicurezza ("non è un pasticcio ma una norma di buon senso") e, il giorno dopo l'incontro al Colle tra il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, annuncia che i rilievi del Quirinale saranno trasformati in un provvedimento ad hoc. Mentre a Milano la premier parla con i giornalisti a margine della sua visita al Salone del Mobile è caos alla Camera con le opposizioni che occupano i banchi del governo durante l'esame in Aula del decreto sicurezza. Le opposizioni occupano i banchi del governo alla Camera . Dopo la bocciatura delle questioni pregiudiziali di costituzionalità, i deputati dell'opposizione hanno occupato l'emiciclo e i banchi del governo.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Meloni: “Il dl sicurezza non è un pasticcio". Caos alla Camera: le opposizioni occupano i ...

Notizie correlate

Dl Sicurezza, le opposizioni scatena il caos. Meloni: "Nessun pasticcio". Salvini: "Rilievi del Colle? Non mi stupisco più di nulla"Dopo i rilievi sulla norma sui rimpatri e il dialogo con il Quirinale, il governo tira dritto sul decreto sicurezza e si appresta a porre fine alle...

Leggi anche: La conferenza stampa con Casapound alla Camera finisce nel caos e viene annullata. Le opposizioni occupano e intonano Bella Ciao – Il video

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Approvato il dl Sicurezza, proteste delle opposizioni contro il Governo Meloni; DL Sicurezza approvato al Senato: il provvedimento passa alla Camera; DL sicurezza, avvocati e magistrati contro gli incentivi sui rimpatri e l’abrogazione del gratuito patrocinio; L'altolà di Mattarella su sicurezza e remigrazione: Così non va, il decreto cambi. I 45 minuti di Mantovano al Colle per evitare lo scontro istituzionale.

Meloni: Il dl sicurezza non è un pasticcio. Sui rilievi del Colle faremo un provvedimento ad hocAGI - Giorgia Meloni difende il dl sicurezza (non è un pasticcio ma una norma di buon senso) e, il giorno dopo l'incontro al Colle tra il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e il sottoseg ... msn.com

Governo Meloni, opposizioni occupano i banchi del governo contro dl Sicurezza. Meloni: Norma di buon senso, faremo decreto ad hoc: news in direttaLe notizie dell’ultima ora sul governo Meloni dopo lo stop di Mattarella al decreto Sicurezza. Tutti gli aggiornamenti sulla crisi interna al governo dopo i risultati del Referendum. Il provvedimento ... fanpage.it

Meloni risponde alle critiche sulla norma dei rimpatri, il messaggio è chiaro Mattarella storce il naso, Meloni tira dritto sul dl Sicurezza: “Non capisco perché…” x.com

Meloni nel Ppe, una mossa strategica per l’Italia e per il futuro dell’Europa L’articolo che ho firmato su questo giornale (“Dopo il voto in Ungheria, ora Meloni aderisca ai popolari”, 14 aprile) che propone l’adesione di Giorgia Meloni e di Fdi al Ppe, ha avuto un’ facebook